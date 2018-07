Slettenhaar op het strand in Castricum: 'IJburg haalt dit bij lange na niet'

Paul Slettenhaar, de voormalig stadsdeelbestuurder, gaat de stad na meer dan tien jaar verlaten. Hij ruilt Zuid in voor Castricum. Hij wordt daar wethouder ruimtelijke ordening en mag zich onder andere gaan bemoeien met het parkeren. Bekende kost dus.

De meeste Amsterdammers kennen Paul Slettenhaar vooral als een kleurrijk figuur die wel van een grapje houdt en grote uitspraken doet. Bij anderen is hij juist bekend door de falende toeter tijdens de opening van 'Pauls Parkeerpaleis', de Boerenweteringgarage waar hij verantwoordelijk voor was.

In mei nam hij al afscheid van het stadsdeelbestuur in Zuid, maar nu is het dan toch echt tijd voor de volgende stap. 'Ik ben afgelopen vrijdag al meteen begonnen! Het is een mooie klus', zegt Slettenhaar, terwijl hij voor het gemeentehuis zijn nieuwe werkplek aanwijst. Plannen om op korte termijn te verhuizen naar de Noord-Hollandse plaats zijn er, al moeten er nog wat zaken geregeld worden. 'Mijn dochter zit in haar examenjaar dus ik moet nog even kijken wanneer, maar ik denk dat het geweldig is om hier te wonen.'

Omdat hij dezelfde portefeuille krijgt als in Zuid is hij bekend met zijn taken. Of er al plannen zijn voor nieuwe parkeergarages weet hij nog niet, 'maar goed, elke gemeente is heel anders. Amsterdam is wat dat betreft niet erg vergelijkbaar.' En daar heeft hij wel een punt: in Castricum is parkeren namelijk helemaal gratis.

De kersverse wethouder lijkt de gemeente Castricum al een beetje te hebben ontdekt. Zo rijden wij met hem naar Bakkum, een plaatsje dat Amsterdamser is dan gedacht. 'Dit is een plek waar heel veel Amsterdammers vakantie vieren of hebben gevierd. Het is een mooi gebied met veel natuur.' Wat natuurlijk ook niet mag ontbreken is Castricum aan Zee. 'Kijk, nu rijden we al in de duinen', zegt hij na maar liefst vijf minuten rijden. Eenmaal op het strand grapt hij nog dat dit níét te vinden is in Amsterdam: 'Je hebt natuurlijk IJburg en zo, maar dat haalt dit bij lange na niet. Het is geweldig'