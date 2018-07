Transfer Ziyech naar AS Roma lijkt ver weg

Ajax-middenvelder Hakim Ziyech lijkt niet naar AS Roma te verkassen. Technisch directeur Monchi zegt genoeg spelers te hebben op de positie van de Marokkaanse international.

Ziyech werd deze transferperiode vaker in verband gebracht met AS Roma, maar een transfer lijkt nu ver weg. 'Hij is een speler die ik waardeer en ik kan niets met zekerheid zeggen, maar op dit moment hebben we voor zijn positie voldoende spelers', zegt Monchi tegen de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio.

Ajax-trainer Erik Ten Hag zei onlangs dat hij Ziyech gewoon op de training van aankomende maandag 9 juli verwacht.

