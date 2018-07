Het Slavernijmuseum aan de Amsterdamse grachten?

Als het aan de gemeente ligt, krijgt Amsterdam een nationaal museum over het slavernijverleden. Maar waar zou zo'n museum het beste tot z'n recht komen? AT5 vroeg drie kenners naar hun ideale locatie.

Volgens Tamira Combrink, onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), moet het slavernijmuseum in het Insinger gebouw komen. De Amsterdamse Bank Insinger was ten tijde van de afschaffing van de slavernij in 1863 de grootste bezitter van tot slaaf gemaakten in Suriname.

'Aan de Amsterdamse grachten werkten de mensen die verantwoordelijk waren voor de slavernij. Ook het geld dat ze daarmee verdienden werd hier geïnvesteerd.' En dus zou het gebouw aan de Herengracht volgens Combrink een mooie plek zijn en mag de bank naar de Zuidas verhuizen.

In haar hoofd is ze al tentoonstellingen aan het voorbereiden maar jammer genoeg gaat zij daar niet over. 'Ik denk dat heel veel mensen er ideeën over hebben en ik hoop dat het dus blijvend een speler kan gaan worden in de stad.'

Eerder deden Miguel Heilbron en Jennifer Tosch een suggestie voor een locatie. Zelf een goed idee? Indienen kan tot 1 oktober.