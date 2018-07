Politie op zoek naar schennispleger in Vondelpark

De politie heeft Burgernet ingeschakeld in de zoektocht naar een schennispleger in het Vondelpark.

De melding is om 18.07 uur binnengekomen. Het zou gaan om een man van een jaar of dertig à veertig, die vanaf de speeltuin op een lichte fiets richting het Leidseplein is vertrokken.

De verdachte draagt donkere kleding, een donkere zonnebril en een donkere pet. Hij heeft kort donker haar en een blauwe rugtas. Mensen die iets gezien hebben, wordt verzocht om de politie te bellen.

Tips? Bel nu 112 https://t.co/kBzVUJqBD5 — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) July 7, 2018