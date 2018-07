Euforische Zweed in West, ondanks nederlaag tegen Engeland

Engels publiek genoeg natuurlijk, in Amsterdam. Maar her en der in de stad verzamelden zich zaterdagmiddag ook clubjes Zweedse supporters voor de WK-kwartfinale tussen Engeland en Zweden.

Bij Selma's aan de Jan van Galenstraat bijvoorbeeld. Een tiental Zweden was hier getuige van het treffen met de Engelsen en zag hoe de Scandinaviërs met 2-0 het hoofd moesten buigen. Maar aan de inzet van de fans (en één fan in het bijzonder..) heeft het in ieder geval niet gelegen.



