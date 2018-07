'Dertig tot veertig' krakers nemen intrek in pand Duivendrecht

Een groep krakers heeft eerder vandaag een kantoorpand gekraakt in Duivendrecht.

Volgens de gemeente Ouder-Amstel heeft een groep bestaande uit ongeveer dertig tot veertig personen kantoorpand Entrada 600 gekraakt. Het gebouw is eigendom van Entrada-Duivendrecht Properties en de eigenaar wordt geïnformeerd over de kraakactie.

Het pand maakt onderdeel uit van het Entrada businesspark. Aan het begin van de week wordt overlegd met politie en het Openbaar ministerie over de situatie.



Volgens de gemeente Ouder-Amstel betreft het een groep krakers van de We are Here-groep. Een woordvoerder van die groep ontkent echter met klem dat de kraakactie van We are Here afkomstig is. 'Dit komt niet van ons. Wij zijn op dit moment bezig met het zoeken naar een meer permanente oplossing voor onze situatie. Dit gaat om een individuele actie die niet afkomstig is van We are Here.'

De We are Here-groep nam eind vorige maand zijn intrek in de nachtopvang aan de Havenstraat en sprak de intentie uit niet meer te willen kraken.