Ten Hag: 'Magallán en Blind niet allebei naar Ajax'

Ajax doet deze transferperiode z'n best om de selectie te versterken. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat transferdoelwitten Daley Blind én Lisandro Magallán allebei naar Amsterdam komen.

Dit tekent De Telegraaf zaterdagavond op uit de mond van Ajax-trainer Erik ten Hag. De Argentijnse Magallán is al langere tijd in beeld bij Ajax, maar een overstap van Boca Juniors lijkt maar niet rond te komen. Nu Blind ook in beeld is, lijkt het Ten Hag niet logisch beide verdedigers te halen.



'Ik denk niet dat dat een haalbare kaart is. Als Boca Juniors Magallán twee weken geleden had vrijgegeven, had hij hier al gestaan. Ik had erop aangedrongen dat hij toen al kwam, want hij komt uit een ander werelddeel en heeft aanpassingstijd nodig.'