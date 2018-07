Restaurant gedupeerd door stadsverwarming: 'Over een paar weekenden ga ik onderuit'

Restauranteigenaar Serge Metz uit Noord vreest failliet te gaan door enorme stadsverwarmingbuizen. Die liggen voor zijn zaak Dish aan de Kade, waardoor hij onbereikbaar voor klanten lijkt. Dat gaat nog twee maanden duren.

Vorige week donderdag werden de buizen op de Ridderspoorweg neergelegd. Ook zijn er grote hekken neergezet. Wie naar het restaurant van Metz wil, moet omrijden via de Christoffelkruidstraat. Veel mensen weten dat niet. 'Al mijn klanten komen van de andere kant, iedereen zegt tegen mij, je bent dicht, ik kan je niet bereiken', vertelt Metz. 'Ik ben echt met stomheid geslagen.'

Vervelend

De buizen zijn van Nuon, die bezig is met de aanleg van stadsverwarming voor nieuwe woningen in de wijk. Ze gaan over een aantal weken de grond in. Volgens een woordvoerder van de energieleverancier is het gebruikelijk dat de buizen eerst enige naast de weg liggen. Wel noemt ze de situatie voor Metz 'heel vervelend'.

Volgens de woordvoerder is de buurt vooraf per brief over de werkzaamheden ingelicht. Metz en de buurtbewoners wisten naar eigen zeggen echter van niks. 'We werden geconfronteerd met een paar hekken en dat is totaal niet aangekondigd. Dat vinden we heel erg vreemd', zegt een omwonende. 'Dit werd in een keer voor je neus neer gesodemieterd.'

Zeventig procent minder omzet

De hekken worden, volgens de planning van de aannemer en Nuon, eind augustus pas weggehaald. Metz zegt dat hij dat niet volhoudt. 'Ik mis, je gaat schrikken, zeventig procent van mijn omzet. Dat is echt schrikbarend veel. Ik ga mijn tweede weekend in. Nog een paar weekenden en dan ga ik onderuit. Dan is het over.'

Bij stadsverwarming maken woningen en bedrijven gebruik van de restwarmte van bijvoorbeeld de afvalcentrale in Westpoort en de elektriciteitscentrale bij Diemen. Op veel plekken in de stad wordt op dit moment stadsverwarming aangelegd. Dat komt ook omdat de gemeente van het aardgas af wil.

Metz gaat morgen met Nuon over de situatie praten.