Schuurs voelt zich thuis in Amsterdam

Perr Schuurs voelt zich al helemaal thuis in Amsterdam. De Limburgse Ajacied kwam over van Fortuna Sittard en geniet volop van de stad.

'Ik voel me thuis in Amsterdam. Ik woon hier samen met mijn vriendin en het is een gezellige stad. Je kunt alles doen wat je wil', zegt Schuurs. De verdediger van Ajax is ook zeer te spreken over zijn medespelers. 'Ik was aan het eind van afgelopen seizoen meegegaaan naar Dubai, dus ik ken de jongens al. Ik kan het met iedereen goed vinden.'

De ploeggenoten van Schuurs moeten wel nog wennen aan de manier waarop hij praat. 'Ze lachen me uit vanwege mijn accent, maar dat vind ik alleen maar leuk.'

