Abdelhak ‘Appie’ Nouri. Een jaar later.

Vandaag is het precies een jaar geleden dat Ajacied Abdelhak Nouri in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Zillertal. Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd rond de 21-jarige voetballer uit Geuzenveld in West, een overzicht.

Het was een zonnige dag, zaterdag 8 juli 2017. De selectie van Ajax is op trainingskamp om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Om de week af te sluiten speelt Ajax een oefenwedstrijd tegen het Duitse Werder Bremen. In de tweede helft betreedt Nouri het veld. De ploeg van de pas aangestelde hoofdcoach Marcel Keizer staat dan met 2-1 achter. Appie is een paar keer heen en weer gerend over de linkerkant van het veld als hij in de 72e minuut, zonder dat een tegenstander hem doelbewust naar de grond werkt, neergaat.



De 72e minuut

De beelden die volgen zullen velen nog op het netvlies gebrand staan. De scheidsrechter legt het spel stil, Noussair Mazraoui, ook een jonkie, is de eerste die zich over Abdelhak buigt, daarna volgen Klaas-Jan Huntelaar en David Neres. Clubarts Don de Winter komt erbij, ook de medische staf en spelers van Werder Bremen verzamelen zich rond Nouri. De sfeer is in één klap honderdtachtig graden gedraaid. Lasse Schöne kijkt bedenkelijk vanaf de reservebank, Huntelaar loopt naar de trainer en vertelt wat hij gezien heeft. Op en rond het veld zijn vooral veel bedrukte gezichten. Inmiddels is er een ambulance het veld opgereden. Er is een parasol opgezet om Abdelhak uit de zon te houden en mensen in gele hesjes schermen het zicht af.



De periode vanaf het moment dat Appie in elkaar zakte, tot hij met de helikopter naar het ziekenhuis wordt gebracht, zal in de daaropvolgende maanden nog veel geanalyseerd worden.



In de eerste uren heerst veel onzekerheid over de toestand van de jonge voetballer. Gelukkig wordt snel bekend dat hij buiten levensgevaar is. Terwijl de selectie van Ajax een dag later terugreist naar Amsterdam blijft Nouri achter op de Intensive Care in een ziekenhuis in Oostenrijk. AT5 spreekt de maandag na terugkomst van de selectie met Marcel Keizer. Hij vertelt dat Abdelhak een week voor de wedstrijd tegen Bremen nog uitgebreid werd getest 'hij was 100 procent in orde', vertelt Keizer dan.



Die maandag 10 juli, worden in Oostenrijk ook de eerste hartonderzoeken gedaan, de resultaten zijn positief, er sprankelt een vleugje hoop, het is afwachten op de uitkomsten van de neurologische testen. De familie van Abdelhak roept iedereen op om te bidden voor hun zoon en jonge broertje, die gebeden worden helaas niet verhoord. In de middag wordt bekend dat bij Nouri ernstige en blijvende hersenschade is geconstateerd.



De traan van Geuzenveld

Het nieuws over Appie komt hard binnen. Bij Amsterdammers, Ajacieden, maar ook bij mensen die doorgaans niks met voetbal hebben. Voetbalclubs over de hele wereld staan stil bij de jonge voetballer. Teams dragen shirts met nummer 34, Appie's rugnummer, of #staystrongappie, een hashtag op social media die trending is op dat moment. In Geuzenveld, voor zijn huis aan de Aalbersestraat, wordt op vrijdag 14 juli een eerbetoon gehouden voor het supertalent. Duizenden mensen komen erop af.



Rivaliteit bestaat even niet die avond, de bijeenkomst verbroedert. Er zijn moslims, christenen, Amsterdammers, Rotterdammers. Ajacieden van de harde kern steken vuurwerk af en bidden even later samen met de familie van Abdelhak op het, dan inmiddels, A. Nouriplein naast zijn huis. De emoties lopen hoog op, een buurman vraagt zich af waarom dit toch moest gebeuren met zo'n jonge jongen, 'zijn toekomst is echt kapot'. In een jaaroverzicht dat AT5 eind 2017 maakt vertelt Sofyan Mbarki, op dat moment nog raadslid voor de PvdA, over de sfeer die er die avond hangt in Geuzenveld.



Ajax en de familie Nouri doen onderzoek

Een paar dagen later wordt Abdelhak teruggehaald naar Amsterdam waar hij wordt opgenomen in het AMC. Vanaf dan is het een tijd stil rond de voetballer, tot begin januari dit jaar. Uit een medisch dossier van de KNVB, dat de familie Nouri op dat moment voor het eerst inziet, blijkt dat in 2014 een hartafwijking is geconstateerd bij de voetballer. De familie stelt dat Abdelhak daar niet van op de hoogte was en zijzelf ook niet. Vanaf dat moment nemen ze een letselschadeadvocaat in de arm die onderzoekt of Ajax wel adequaat gehandeld heeft na het in elkaar zakken van Abdelhak. Ajax doet zelf ook onderzoek.



Het is begin juni. De specialisten die de advocaten van de familie Nouri hebben geholpen bij het analyseren van de beelden in Oostenrijk concluderen dat Ajax niet adequaat gehandeld heeft. Zo zou er te laat begonnen zijn met een hartmassage, zeker met Abdelhaks medische verleden in het achterhoofd. De familie Nouri daagt Ajax voor de arbitragecommissie van de KNVB, ze willen dat Ajax aansprakelijkheid erkent in het handelen nadat Nouri in elkaar zakte in Oostenrijk. Ajax leunt dan nog steeds op de conclusies van de door hun ingeschakelde externe juristen en medisch adviseurs. Volgens hun bevindingen is er geen reden voor de club om aansprakelijkheid te erkennen.



Ajax erkent aansprakelijkheid

Twee weken geleden komt hier verandering in. Op maandagavond 25 juni overlegt Ajax een ingelaste persconferentie in verband met nieuwe informatie omtrent het medisch dossier van Abdelhak Nouri. De pers stroomt in groten getale binnen in de persruimte van de Johan Cruijff Arena. Algemeen directeur Edwin van der Sar leest een verklaring voor.

'Het komt erop neer dat de behandeling van Abdelhak op het veld in Oostenrijk in juli 2017 niet adequaat was. Wij erkennen dan ook aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan. Als eerste wil ik op deze plaats de familie Nouri onze verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat wij zo laat ons standpunt hebben gewijzigd'. Het verzoekschrift dat de familie Nouri indiende bij de KNVB bevatte voor Ajax nieuwe informatie. Dat was voor de club de reden om een 'third opinion' aan te vragen. 'Wij zijn namelijk gaan twijfelen aan de conclusies van onze adviseurs' aldus de directeur. Letselschadeadvocaat John Beer keek samen met de familie naar de persconferentie van Van der Sar en zegt daar gemengde gevoelens aan over te hebben gehouden.

De foto van een gelaatsuitdrukking van Nouri op het veld haalde de advocaat van Google, maar was voor Ajax 'nieuwe informatie' net als de gegevens van de hartslagmeter die volgens de advocaat ook in het dossier van Ajax zat. 'Ik snap dat je geen gezichtsverlies wil lijden, maar je moet niet verzaken ten kosten van de familie en betrokkenen' aldus Beer. Ondanks dat wil de advocaat vooral in oplossingen blijven denken. 'We kunnen nu eindelijk met Ajax in gesprek. 'Het gaat ons nu eerst om de financiering voor thuisverzorging'.