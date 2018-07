AMC schiet VUmc te hulp: 'Veiligheid van kinderen staat voorop.'

Het Amsterdam UMC - locatie AMC gaat haar uiterste best gaat doen om kinderen over te nemen van locatie VUmc, dat vanaf aankomende dinsdag geen opnames meer doet vanwege een ernstig tekort aan kinderverpleegkundigen.

Dat zegt Job van Woensel, Hoofd Intensive Care Kinderen Emma Kinderziekenhuis AMC, tegen AT5. 'Er zijn acht intensive care-afdelingen voor kinderen in Nederland en we werken zeer nauw samen. We gaan er alles aan doen om kinderen in het AMC of elders op te nemen', zegt Van Woensel. 'De veiligheid van de kinderen staat voorop.'

Het VUmc zegt dat het tekort aan verpleegkundigen weinig met de zomervakantie te maken heeft. Er is namelijk al een tijd sprake van een landelijk tekort aan gespecialiseerde ic-kinderverpleegkundigen. Volgens het Capaciteitsorgaan hebben de ziekenhuizen de opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen verwaarloosd.

Overigens worden kinderen die op de spoedeisende hulp van het VUmc binnenkomen gewoon verzorgd. Mochten de kinderen daarna opgenomen moeten worden op de intensive care, moet dat elders gebeuren.

