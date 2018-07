Eerste woningen Havenstad in de verkoop: €314.000 voor 50m²

Ze zijn nog niet gebouwd, maar er kan al geboden worden op de eerste huizen van het nieuw te bouwen stadsdeel Haven-Stad. De appartementen van complex VERTICAL staan sinds begin deze maand in de voorverkoop. Goedkoop wonen is het bepaald niet.

Er zijn verschillende type woningen te koop in het gebouw. De kleinste appartementen zijn 50m² groot en kosten €314.000. De grootste zijn drie keer zo groot en kosten een kleine 8 ton. Daarnaast zijn er ook Maisonnettes te koop die variëren van 4 ton tot 1,2 miljoen. Dat is niet goedkoop, maar daarvoor krijg je wel een bijzondere woning.

Duurzaam gebouwd

Zo komen de appartementen met een tuin op hoogte en is het gebouw duurzaam gebouwd. Het gebouw maakt gebruikt van zonne- en windenergie en slaat warmte en koude op in de grond. Regenwater wordt er ook optimaal hergebruikt. De bedoeling is daarnaast dat je in het complex nabij Sloterdijk nieuwe vrienden maakt door gebruikt te maken van de gedeelde faciliteiten. Eind dit jaar wordt er gestart met de bouw.

VERTICAL wordt onderdeel van het nieuwe stadsdeel Haven-Stad. Hier moeten tussen de 40.000 en 70.000 woningen komen en nog eens tienduizende arbeidsplaatsen. De laatste delen van het gebied zullen pas tegen 2050 worden opgeleverd. Meer over Haven-Stad lees je hier.