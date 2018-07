Politie start bonnenactie uit protest: 'Agenten worden uitgeknepen als citroenen'

Vanaf morgen starten politievakbonden ACP, NPB, ANPV en VMHP met een gezamelijke actie om minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) onder druk te zetten in de CAO-onderhandelingen. Zij eisen dat de minister meer doet om de grote werkdruk onder agenten tegen te gaan.

De bonnenactie houdt in dat agenten geen bekeuringen meer uitschrijven voor lichte vergrijpen en alleen in actie komen bij ernstige overtredingen. De bonden hebben alle medewerkers van basisteams opgroepen om aan de actie deel te nemen. Zij hebben zelf de keuze of ze daadwerkelijk meedoen.

De bonden gaan over tot deze acties omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de top van de politie. Al maanden zijn ze aan het onderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden. De politie kampt met een chronisch capaciteitstekort. Roosters komen niet rond, de werkdruk loopt op en er is veel ziekteverzuim. 'Agenten lopen over van het werk. Ze worden door de politietop uitgeknepen als citroenen', aldus voorzitter van politiebond ACP, Gerrit van de Kamp.

Bureaus dicht

Ook in Amsterdam is de situatie volgens hem problematisch. 'Er zijn de afgelopen tijd een aantal bureaus gesloten door krapte en daar komen er in de zomer misschien nog meer bij. Dat strookt totaal niet met de verwachtingen die burgers van politiewerk hebben en hoe politiemensen zelf het werk uit willen voeren.'

De laatste tijd is er vanuit de stad al meerdere malen gevraagd om meer agenten. Zo vroeg hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg ruim een jaar geleden al om 500 extra agenten. Later liet ook waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen weten bezorgd te zijn over het tekort aan mankracht.

Verkeerde keuzes

Toch is volgens Van de Kamp meer agenten niet de enige oplossing voor het probleem. 'De politietop heeft de afgelopen tien jaar steeds de verkeerde keuzes gemaakt. Door de organisatie anders in te richten en politiemensen weer te laten doen waar ze goed in zijn, kun je het probleem al voor een groot deel oplossen. Dat riepen wij al bij het ontstaan van de Nationale Politie, maar er is nooit geluisterd. Daardoor is deze situatie ontstaan.'

De bonden nemen zelf het Herstelplan Nationale Politie mee naar de onderhandelingstafel. In dit plan staan 33 punten om van de politie weer een gezonde organisatie te maken. 'Deze punten zijn voor ons cruciaal in de onderhandelingen', stelt Van de Kamp. 'Als hier niet aan wordt voldaan zullen er de komende tijd zeker meer acties gaan volgen. Het is geen advies meer, de politietop moet hiermee aan de slag.'