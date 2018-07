Feyenoord noemt Nouri-liedjes walgelijk

Feyenoord heeft in een officieel bericht verklaard afstand te nemen van het spandoek en de liedjes die gisteren gezongen worden over Abdelhak Nouri en noemt elke negatieve verwijzing naar het leed van de Ajacied walgelijk.

Feyenoord speeelde gisteren een oefenpot tegen het Zeeuws elftal, maar de wedstijd werd overschaduwd door het spandoek en de liedjes over Nouri. 'We hebben gisteren ter plaatse niet gehoord dat er liedjes over Nouri gezongen werden. Het doek heeft er kortstondig gehangen. Wat de bewuste tekst ('Nouri worden') precies behelst, is ons ook nog niet duidelijk. Maar laat glashelder zijn dat de club elke negatieve verwijzing naar Nouri’s vreselijke leed ronduit walgelijk vindt en ten zeerste verwerpt', zegt Feyenoord op de clubwebsite.

Vandaag is het exact een jaar geleden dat Abdelhak Nouri naar de grond ging tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk. De Amsterdammer hield er blijvende hersenschade aan over.

