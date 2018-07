Vrouwelijke groep uitgeprocedeerde asielzoekers kraakt pand in Slotervaart

Een vrouwelijke groep van de uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here heeft vandaag een gebouw in Slotervaart gekraakt. Het gaat om achttien vrouwen.

Het gaat om een gebouw aan de Reinier Engelmanstraat. Vermoedelijk is het een pand waar appartementen in moeten worden gebouwd.

Afgewezen

In een verklaring laat de groep weten dat hun verzoek tot asiel is afgewezen. Ze zijn daarom kwaad op de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). 'Een bureaucratisch systeem dat niet werkt en is gericht op restrictief beleid en anti-migratie sentimenten.'

We Are Here bestaat inmiddels uit meerdere groepen, waaronder dus één uit enkel vrouwen. Eerder kraakten de vrouwen die zich bij We Are Here hadden aangesloten al een pand aan de Burgermeester Roëllstraat in West en een pand aan de Eerste van Swindenstraat in Oost.

Duivendrecht

Een andere groep uitgeprocedeerde asielzoekers kraakte gisteren een gebouw in Duivendrecht. Volgens de gemeente Ouder-Amstel en de krakers zelf ging het om een actie van We Are Here, maar We Are Here-woordvoerder Khalid Jone ontkent dat. Wel zegt hij dat sommige krakers vroeger bij de groep zaten. Ze zouden inmiddels een eigen groep begonnen zijn, waar moslims zich niet bij mogen aansluiten.

De eigenaar van het pand aan de Reinier Engelmanstraat moet, als hij wil dat de groep krakers het pand verlaat, eerst aangifte doen en aantonen dat er iets met het gebouw gaat gebeuren. Het Openbaar Ministerie laat de politie namelijk niet ontruimen voor leegstand.