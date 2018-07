Koninklijke Horeca Nederland wil brug over buizen in Noord

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat restauranteigenaar Serge Metz uit Noord hulp krijgt.

Klanten denken dat het restaurant van Metz gesloten is, doordat er grote stadsverwarmingbuizen voor het terras zijn neergelegd. 'Het was wel gepast geweest als de gemeente met de bouwer en de ondernemer om tafel was gegaan', zegt Pim Evers van Koninklijke Horeca Nederland.

Metz gaat morgen met energiebedrijf Nuon, die de buizen er door een aannemer heeft laten neergleggen, om tafel. 'Het lijkt me dat het dan heel makkelijk is om te bepalen dat er een brug over het bouwwerk kan en dat hij bereikbaar is', zegt Evers. 'Er moet op zijn minst een omleidingsroute aangegeven worden.'

Huren

Volgens de KHN had de gemeente voor de bouw van de nieuwe wijk met de ondernemers en bouwers moeten overleggen. ' Dan kan een ondernemer zich erop instellen en was de omleidingsroute beter aangegeven. En misschien had de bouwer wel gezegd, ik kan nog ergens een tijdelijke brug huren, die zetten we over de pijpen heen.'

Stadsdeel Noord wilde niet op de kwestie reageren. Volgens een woordvoerder was alleen Nuon verantwoordelijk voor het plaatsen van de buizen. Een woordvoerder van het energiebedrijf zei het 'heel vervelend' te vinden voor de restauranteigenaar. Er wordt in het gesprek naar een passende oplossing gezocht.