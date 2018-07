We Are Here-kraker: 'We hebben geen elektriciteit en water, hoe kan ik gelukkig zijn?'

De achttien vrouwen die een gebouw aan de Reinier Engelmanstraat in Slotervaart hebben gekraakt, zijn kwaad over hun mislukte asielprocedure.

Ze zijn onderdeel van We Are Here, dat inmiddels uit meerdere groepen bestaat. 'Niemand wil in deze situatie zitten', zegt kraker Maryama Omar. 'We hebben geen elekriticiteit en water, hoe kan ik gelukkig zijn in zo'n situatie?'

'Dit is voor mij overleven, daarom ben ik hier', gaat Omar verder. 'Ik hoop dat de IND dat ook begrijpt en dat ze gastvrijer en behulpzamer zijn tegen mensen zoals wij. In plaats van ons uit te sluiten van de samenleving.'

Voor het pand is eind vorig jaar een vergunning aangevraagd voor de bouw van 149 appartementen. Volgens We Are Here stond het leeg en waren er nog geen bouwwerkzaamheden.