Valentijn (11) komt elke week speciaal naar Appie Nouri-plein

Het ineenstorten van Abdelhak Nouri heeft een grote indruk gemaakt op veel voetballiefhebbers. Zo ook op de 11-jarige Valentijn uit het Noord-Hollandse Bergen. Een jaar na de vreselijke gebeurtenis komt hij nog steeds elke week naar het Appie Nouri-pleintje in Geuzenveld om te voetballen.

Het pleintje waar Nouri vroeger altijd voetbalde is speciaal naar hem vernoemd als eerbetoon aan de jonge Ajacied. Om deze reden gaat Valentijn hier graag naar toe, want dan kan hij mooie goals maken voor Appie. 'Het is toch anders dan andere pleintjes'.

De jongen is groot fan van de jonge Ajacied en heeft zelfs een spreekbeurt over hem gehouden. Ook is hij dit seizoen geswitcht van rugnummer 14 naar 34, het nummer van Nouri.

Het gemis is bij Valentijn groot, maar 'als we hem allemaal blijven steunen, dan is dat al mooi genoeg.'