Portemonnee met duizend euro terug dankzij 'eerlijke toerist'

Een man die zijn portemonnee was verloren bij een tramhalte bij het Centraal Station, kan een toerist zeer dankbaar zijn.

In de portemonnee zat namelijk maar liefst duizend euro aan contant geld. Een toerist vond de portemonnee en leverde hem in bij het politiebureau op het Centraal Station. 'Hij zei erbij dat ‘er wel héél veel geld in zat...', schrijft de politie op Facebook.

Agenten vonden een identiteitskaart in de portemonnee en konden daardoor contact opnemen met de eigenaar. 'Dat deze meneer heel blij was met de eerlijke toerist mag voor zich spreken...'