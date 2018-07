Motorrijder gewond bij ongeluk in Sloterdijk

Een motorrijder is vanavond gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Transformatorweg.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur, op het moment dat de automobilist de weg over wilde steken. De motorrijder raakte de zijkant van de auto en de voorruit. Hij is behandeld door het ambulancepersoneel en is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Door het politieonderzoek is de weg afgesloten, bus 22 moet hierdoor omrijden.

Update 21:44: Bus 22 (richting Station Sloterdijk) rijdt nog om vanaf Spaarndammerdijk door een aanrijding op de Transformatorweg. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) July 8, 2018