Zeeburgertunnel zes uur eerder open dan verwacht

De herstelwerkzaamheden aan de Zeeburgertunnel van dit weekend zijn eerder afgerond dan verwacht en het verkeer kan dus weer door de tunnel.

Dit weekend voerde Rijkswaterstaat de laatste herstelwerkzaamheden uit aan het plafond van de tunnelbuis. Daarom was die in zuidelijke richting van Noord naar Zuidoost afgesloten. De tunnel zou tot 5.00 uur dicht zijn maar de weg is veel eerder vrijgegeven.

De reparatiewerkzaamheden zijn het gevolg van een ongeluk begin dit jaar. Toen een vrachtwagen de tunnel inreed, vloog de klep van de container omhoog en raakte het plafond en de stalen lamellen die daarbij zwaar werden beschadigd.

Lees ook: Ravage Zeeburgertunnel: container oplegger ramt plafond

Vorig weekend werden er ook werkzaamheden uitgevoerd en dat zorgde voor gevaarlijk rijgedrag. Meerdere automobilisten reden tegen de richting in, zowel achteruit op de vluchtstrook als vooruit de toerit op. Agenten hebben toen twee spookrijders en vijf 'achteruitrijders' bekeurd.

Lees ook: Spook- en achteruitrijders bij dichte Zeeburgertunnel

De tunnel is alleen nog in de nachten van maandag 9 juli tot woensdag 11 juli afgesloten tussen 23.00 en 5.00 uur om het asfalt te vernieuwen. De werkzaamheden zullen dan voor de ochtendspits zijn afgerond.