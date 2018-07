Meerdere schoten gelost op woning in de Pijp

In de Pijp zijn vannacht meerdere schoten gelost. De Quellijnstraat is afgezet voor politieonderzoek.

Rond half vijf schrokken buurtbewoners wakker van meerdere harde knallen. Eén van hen laat aan AT5 weten dat deze zo luid waren dat iedereen in het huis op slag wakker was.



De politie zou meerdere telefoontjes hebben gekregen vanuit de Pijp en is vervolgens opzoek gegaan naar de oorzaak van de knallen. Uiteindelijk werden in de Quellijnstraat kogelgaten in een raam gevonden. De straat is momenteel afgezet voor onderzoek.

Het is de vierde keer in twee weken tijd dat een woning in en rond de stad wordt beschoten. Vorige week werd een woning in de Kolenkitbuurt beschoten. Enkele dagen daarvoor werd een woning in Diemen beschoten en werd er een handgranaat voor de deur gelegd. Een paar dagen eerder werd een slagerij op de Van Woustraat ook al beschoten.