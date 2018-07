Rechtszaak over dodelijke vechtpartij op Wallen van start

Vanaf vandaag behandelt de rechtbank de dodelijke vechtpartij op de Wallen in september 2016, waarbij de 32-jarige Robert Gerritsen om het leven kwam.

Een maand na de dood van Gerritsen werden er drie Roemenen, die toen 20, 22 en 27 jaar oud waren, opgepakt in Brussel. Zij worden verdacht van doodslag in vereniging en moeten zich in de rechtbank verantwoorden. Of ze dat doen is nog de vraag, want ze zitten niet meer vast.

Ook de vrienden van Robert Gerritsen staan de komende dagen voor de rechter. Zij worden verdacht van het plegen van openlijk geweld.

Vrijgezellenfeest

Robert en zijn vrienden komen uit Voorthuizen. Ze waren zaterdagavond 3 september 2016 in Amsterdam voor een vrijgezellenfeest. Op de Oudezijds Achterburgwal ontstond er door onbekende reden een gevecht met een groep mannen uit Roemenië. Robert liep ernstig hersenletsel op en overleed een dag later in het ziekenhuis.

De politie stelde in eerste instantie dat Robert tijdens de vechtpartij een 'vredestichter' was tijdens een ruzie tussen twee andere groepen. Een politiewoordvoerder kwam daar later op terug en zei dat de vriendengroep waar Robert onderdeel van was wel een actieve rol had tijdens de vechtpartij. Een derde groep bleek er uiteindelijk niet te zijn.

Onterecht

De nabestaanden van Gerritsen zijn kwaad over de nieuwe verklaring van de politie. Zij vertelden dit weekend tegen AT5 dat ze eerherstel voor hun zoon willen. 'Hij wordt nu onterecht weggezet als vechtersbaas, terwijl hij dat niet was', zei zijn vader.

Er zijn vier dagen voor de zaak uitgetrokken. De strafeis wordt aanstaande donderdag verwacht.