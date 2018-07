'Vernieler Hacarmel heeft geen spijt van daad'

Saleh A., de Syrische asielzoeker die eind vorig jaar Joods restaurant Hacarmel vernielde, heeft geen spijt van zijn daad. 'Ik deed het voor mijn broeders en zusters in Palestina', zegt hij tegen De Telegraaf. Woensdag komt zijn zaak voor de rechter.

Op 7 december sloeg hij de ramen in van het restaurant terwijl hij 'Allahu akbar' riep. De Palestijnse zaak gaat hem aan het hart, zo zegt hij tegen de krant. Hij draaide naar eigen zeggen volledig door toen hij de Israëlische vlag opmerkte bij het restaurant. 'Toen knapte er iets in mij. De vulkaan in mij barstte. Het kwam door de beslissing van Trump om de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem te vestigen.'

A. stelt niets tegen Nederlanders te hebben en ook geen fanatieke moslim te zijn. De eigenaar van het restaurant kent hij niet, maar hij snapt dat die geschrokken is. Hij dacht dat hij zou sterven bij zijn actie, maar dat gebeurde niet. 'Politie Nederland heel goed', zo zou hij tegen de krant hebben gezegd met zijn duim omhoog.

Advocaat Loonstein van restauranthouder Sami Bar-On schrikt van de woorden van A. 'Het bevestigt wederom dat het om een aanslag ging. Nederlandse autoriteiten wilden dat woord niet in de mond nemen, omdat de zaak gebagatelliseerd moest worden. Het OM en vooral burgemeester van Aartsen hebben de zaak totaal verkeerd ingeschat.'