'MC Slotervaart in financiële problemen'

De twee ziekenhuizen van zorgondernemer Loek Winter, waaronder het MC Slotervaart, verkeren in financiële problemen. MC Slotervaart als ook de MC Groep Flevoland voldoen volgens het Fiancieel Dagblad niet meer aan afspraken van huisbankier ING. Het voortbestaan van beide ziekenhuizen zou in gevaar zijn, schrijft het bestuur en de accountant.

Oorzaak van de problemen bij MC Slotervaart zou het grote aantal concurrerende ziekenhuizen in de regio zijn, schrijft Het Parool. De MC Groep is juist gevestigd in een gebied met relatief weinig patiënten. Daardoor kunnen beide ziekenhuizen niet genoeg behandelingen uitvoeren. Ook zouden beide zorginstellingen weinig geld hebben om tegenvallers op te vangen.

Willem de Boer, zakenpartner van Loek Winter, bevestigt tegenover het FD dat er zorgen zijn over het voortbestaan van MC Slotervaart. Loek Winter, tot voor kort bestuursvoorzitter en nu nog aandeelhouder ontkent tegenover de krant dat het slecht gaat met de ziekenhuizen.