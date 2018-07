Partij van de Ouderen woedend over verwarmingsbuizen voor deur restaurant

De Partij van de Ouderen heeft met grote verontwaardiging gereageerd op de enorme stadsverwarmingbuizen die voor de deur liggen van restaurant Dish in Noord. Fractievoorzitter Wil van Soest gaat het college om opheldering vragen.

Dit naar aanleidng van het AT5-bericht over restauranthouder Serge Metz, die aangaf 70 procent van zijn omzet te missen door de buizen. 'Al mijn klanten komen van de andere kant. Iedereen zegt tegen mij: je bent dicht, ik kan je niet bereiken.'



De buizen liggen nu bijna twee weken aan de Ridderspoorweg en zijn daar geplaatst door Nuon dat bezig is met de stadsverwarming in de wijk. De buizen worden afgeschermd door grote hekken, wie het restaurant wil bereiken moet omrijden via de Christoffelkruidstraat.



Duurzaamheidsgekte

De Partij van de Ouderen ziet dit als gevolg van de 'duurzaamheidsgekte' om Amsterdam van het gas te halen. 'Het kan niet zo zijn dat een hardwerkende ondernemer naar de knoppen gaat door een zooitje verwarmingsbuizen voor z'n deur', zegt van Soest.



De PvdO wil absoluut voorkomen dat de zaak failliet gaat door de onstane situatie op de Ridderspoorweg. Door schriftelijke vragen in te dienen hoopt de partij dat het college in gesprek gaat met Nuon over een zo snel mogelijke verwijdering van de buizen.