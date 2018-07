Connie Witteman zet camerabeelden van inbrekers woning P.C. Hooftstraat online

Twee inbrekers hebben zaterdagavond het huis van Connie Witteman (66) en haar man Eugene van Dun beroofd. Dit zette zoveel kwaad bloed bij Witteman, dat zij besloot de camerabeelden op Instagram te plaatsen.

De daders gingen rond kwart over acht 's avonds het huis aan de P.C. Hooftstraat in en zijn een klein uur binnen geweest. De dieven verlieten het appartement met een kluis gevuld met kostbare juwelen.



Met het plaatsen van de video's, waar de inbrekers goed op staan, hoopt Witteman dat de daders zo snel mogelijk gepakt worden. Zij looft 15.000 euro uit voor de gouden tip.



Het is niet de eerste keer dat een kluis uit een woning van Connie Witteman wordt gestolen. In 2010 stal haar voormalige schoonzoon Mohammed K. met zijn broer nog een kluis uit een Wassenaarse villa, waar Witteman woonde met haar toenmalige echtgenoot Hans Breukhoven.

