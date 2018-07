'Bewoner onder vuur genomen woning zat in de woonkamer tijdens beschieting'

Een van de bewoners van de beschoten woning in De Pijp zat in de woonkamer tijdens de beschieting. Dat zegt een buurtbewoner die de zoon van de bewoners heeft gesproken. 'Die man had gewoon geraakt kunnen worden.'

De buurt werd vannacht rond 04.30 uur opgeschrikt door twee harde knallen in de straat. Twee kogels gingen door de ruiten van een van de woningen. 'Er wonen gewoon Nederlandse mensen met een Marokkaanse achtergrond. Altijd netjes gewerkt en ze hebben zover ik weet nooit iets met criminaliteit te maken gehad', aldus de buurtbewoner. 'Ik denk dat ze echt een heel verkeerd adres hebben gepakt.'

In de woning zou een ouder echtpaar wonen. 'Ze zijn heel erg geschrokken.' De buurtbewoner stipt aan dat de laatste jaren er meerdere beschietingen in De Pijp hebben plaatsgevonden. 'Het wordt er niet beter op.'