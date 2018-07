Ellie Lust verslaat Canal Parade voor NPO

Ellie Lust gaat voor de NPO het verslag van de Canal Parade presenteren. Dit doet zij samen met voormalig NOS-nieuwslezer Rik van de Westelaken.

Het duo neemt het stokje over van Richard Groenedijk en Art Rooijakkers, die naar RTL is vertrokken. De Avrotros wilde verder met een compleet nieuw duo.

Lust werkt sinds 1987 bij de politie en ging een ruime tien jaar geleden aan de slag als woordvoerder. Daarnaast is zij ook voorzitter van het politienetwerk Roze in Blauw, een team bestaande uit 'roze' politiemensen dat functioneert als aanspreekpunt voor de LHBT-gemeenschap.

Televisievrouw

Tijdens haar werk als politiewoordvoerder werd zij steeds bekender op de Nederlandse televisie. Sinds enkele jaren ambieert zij ook een bredere carrière als televisievrouw. Zo deed zij in 2016 mee aan Wie is de Mol? en kreeg in 2018 haar eigen programma bij de Avrotros: Ellie op Patrouille.

Lees ook: Ellie Lust wil Wie is de Mol? presenteren: 'Dat zou een mooie kans zijn'