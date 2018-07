Prins Harry op bezoek in de stad

Prins Harry komt 23 en 24 juli naar Amsterdam ter gelegenheid van de internationale conferentie AIDS2018.

De International Aids Society, de organisatie die dit evenement organiseert, is een vereniging met leden uit meer dan 180 landen die zich wereldwijd inzetten tegen aids.

De Britse prins Harry zal bij deze gelegenheid zijn eigen stichting Sentebale vertegenwoordigen. Hij is al ruim tien jaar actief in het ondersteunen van de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren met hiv in Lesotho en Botswana.

Harry neemt volgende week deel aan een debat over jongeren met hiv in zuidelijk Afrika. Daarnaast praat hij over samenwerkingen met wereldwijde financiers. Een daarvan is de Elton John AIDS Foundation.

Meer koninkelijk bezoek

Ook de Nederlandse prinses Mabel zet zich al jaren in tegen aids. Zij loopt maandag 23 juli de route van Amsterdam mee met de aidsactivisten. Deze activisten lopen een negen dagen durende protestmars vanaf Brussel. In Amsterdam zal de tocht om 13:00 beginnen bij het Amstelveld en eindigen om 16.00 bij de RAI.