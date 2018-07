Roemeense verdachte dodelijke vechtpartij: 'Ze hebben mij in het water gegooid'

De Roemenen die verdacht worden van het doodslaan van de 32-jarige Robert Gerritsen uit Voorthuizen, zeggen te hebben gehandeld uit zelfverdediging. Dat bleek tijdens het begin van de rechtszaak over de dodelijke vechtpartij, die in 2016 op de Wallen plaatsvond.

Twee van de drie Roemeense verdachten waren vanochtend aanwezig en spraken via een tolk. De derde was niet gekomen. 'Ons contact gaat met horten en stoten, die leiden tot de conclusie dat ik wel gemachtigd ben om namens hem te spreken, maar dat ik niet kan zeggen of hij weet dat we op 9 juli zijn begonnen', verklaarde zijn advocaat.

De twee Roemenen die er wel waren, zijn broers van elkaar. Een van hen zei dat het conflict begon nadat hij per ongeluk met zijn schouder iemand van de groep uit Voorhuizen had aangeraakt. Daarna zou de groep achter hem aan zijn gekomen en uiteindelijk kwam het tot een confrontatie. 'Ik bleef zeggen, het spijt me, ze hebben steeds geen begrip getoond.'

Niet begrepen

De ander vertelde dat hij lawaai hoorde en daarna zag dat zijn broer op de grond lag. 'Ik begon de jongens te duwen zodat ze hem met rust zouden laten. Ze hebben mij niet begrepen en begonnen ons ook aan te vallen.'

'Ze waren met meer en hebben daarvan geprofiteerd', ging hij verder. 'Ze wilden mij in het water gooien en hebben dat ook gedaan.' Hij zegt 'met gebalde vuist' te zijn aangevallen. 'Ik heb mij ook zo verdedigd.'

Geen idee

Vijf vrienden van Robert, die verdacht worden van het plegen van openlijk geweld, zeiden in de rechtszaal ook het gevoel te hebben gehad dat ze zichzelf moesten beschermen. 'Het was heel dreigend allemaal', zei een van hen. 'Ik had geen idee met wie ik te maken had, met hoeveel man ik te maken had.'

Een andere vriend belandde ook in de gracht, nadat hij op zijn hoofd zou zijn geslagen. Toen hij er uit kwam, was er volgens hem paniek. 'Robert lag op de grond. Al met al was het nogal chaotisch.'

Niemand geraakt

Hij zegt buiten bewustzijn te zijn geraakt en daarna zelf ook om zich heen te hebben geslagen. 'Ik denk dat ik niemand geraakt heb, maar ik kan ook niet met zekerheid zeggen dat dat niet gebeurd is.'

De mannen uit Voorthuizen waren met in totaal tien man in de stad voor een vrijgezellenfeest. Ze hebben eerder bij de politie aangegeven dat ze aangeschoten waren door alcohol. Robert Gerritsen bleek 1.9 promile alcohol in zijn bloed te hebben. 'Dat is een heel hoog alcoholpercentage', vond de rechter. Zijn vrienden zeggen dat ze elk ongeveer acht glazen bier op hadden.

Eerste verklaring

In een eerste verklaring werd door de groep uit Voorthuizen gesproken over een opstootje tussen de Roemenen en een onbekende andere groep. Dat lijkt volgens het Openbaar Ministerie niet te kloppen. 'In mijn beleving was dat wel zo', reageerde degene die de verklaring ook had afgelegd. 'Ik vind het ook super vervelend dat er geen beelden van zijn.'

Een ander blijft er bij dat er een derde groep was. 'We liepen over het bruggetje en er was al getouwtrek, je voelde de spanning. Met dat we er langs liepen gebeurde er iets en werd het chaos. Voordat ik het door had kreeg ik een vuistslag in mijn gezicht. De Oostblokkers, ik heb ze eerder ninja turtles genoemd, vlogen alle kanten op en maaiden om zich heen.'

De andere vriend uit Voorthuizen zegt te begrijpen dat de Roemenen zeggen dat ze achtervolgd werden. 'Ik sta er niet geheel achter. Wij bewogen ons wel dezelfde kant op, dus ik kan me wel goed voorstellen dat zij het zo beleefd hebben, maar het was niet mijn beleving.'

De rechtszaak duurt in totaal vier dagen. De strafeis wordt aanstaande donderdag verwacht, maar kan ook maandag pas komen.