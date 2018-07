Hoogbejaarden in woning overvallen door groep mannen

Twee hoogbejaarde mannen van bijna negentig jaar zijn zaterdagnacht door een groep mannen overvallen in hun woning aan de Schellingwouderdijk in Noord. De slachtoffers zouden volgens een omwonende tot bloedens toe zijn vastgebonden.

Volgens een bekende van de slachtoffers drongen vier mannen de woning via het balkon binnen. Ze zouden via de regenpijp omhoog zijn geklommen. In een half uur tijd zouden de overvallers het hele huis hebben leeggeroofd.

Een politiewoordvoerder wil alleen kwijt dat twee oudere bewoners door een aantal mannen in hun woning zijn overvallen. De daders zijn daarna met buit gevlucht. De recherche heeft de zaak in onderzoek. 'We nemen het hoog op', aldus de woordvoerder.