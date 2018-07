Hiv-activisten lopen van Brussel naar Amsterdam

Een internationale groep Hiv-activisten gaat een protestmars lopen van Brussel naar Amsterdam. Dit doen zij om aandacht te vragen voor een wereld zonder aids.

De activisten komen voornamelijk uit Australië, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk en zullen tussen 15 en 23 juli van Brussel, via Rotterdam, naar Amsterdam lopen. Eenmaal in Amsterdam zullen duizenden activisten zich vanaf het Amstelveld bij de protestmars aansluiten, waaronder Prinses Mabel.

Dit doen zij onder het motto 'Towards Zero Together', dat refereert naar nul barrières voor toegang tot hiv-medicijnen, nul criminalisering en nul stigmatisering van mensen die leven met hiv.



De mars eindigt in de Rai, waar de internationale aidsconferentie 2018 (AIDS2018) dan van start gaat. Op de conferentie zal naast Prinses Mabel ondermeer de Briste Prins Harry de menigte toespreken.