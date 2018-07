Steekpartij na ruzie aan Jan van Galenstraat

Een ruzie tussen twee mannen is vanmiddag rond 15.50 uur uit de hand gelopen. Er raakte één iemand gewond nadat hij werd gestoken door de ander.

Wat er aan de ruzie en steekpartij aan de Jan van Galenstraat vooraf ging is niet bekend. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel bij bewustzijn toen hij in de ambulance werd vervoerd.

De verdachte is vrijwel direct na het incident opgepakt door de politie. De straat is enige tijd afgezet geweest voor onderzoek.