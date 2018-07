Pas vijf woningbezitters overgestapt op nieuw erfpachtstelsel door vertraging procedure

Pas vijf woningbezitters zijn sinds 2017 overgestapt op het nieuwe erfpachtstelstel door vertraging in de procedure die de gemeente verwerkt. Het afhandelen van de overstap levert de gemeente zoveel werk op, dat de aanvragen flinke vertragingen hebben opgelopen.

Dat blijkt uit een brief naar de gemeenteraad die vandaag is verstuurd.

Sinds januari 2017 is het mogelijk om over te stappen op het eeuwigdurende erfpachtstelsel. Sindsdien zijn er 750 erfpachters die het besluit hebben genomen om over te stappen op het nieuwe stelsel. De gemeente hoopte dat dit voor een groot deel automatisch kon, maar door de inhoud van de dossiers moest ook een aantal handmatige handelingen worden verricht, wat vertraging oplevert.

Hierdoor zijn er ongeveer 14.400 mensen die informatie hebben opgevraagd over de overstapregeling. Daarnaast hebben ruim zesduizend mensen vragen gesteld en zijn er 105 huizenbezitters die een klacht hebben ingediend.

De gemeente heeft sinds 1 oktober het 'Team Overstap' opgericht, zij moeten erfpachters zo goed en zo snel mogelijk helpen met overstappen.