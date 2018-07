OM: 'Voor nu onvoldoende bewijs tegen één van verdachten moord Martin Kok'

Tegen één van de verdachten die woensdag voor de rechter zou verschijnen voor de moord op Martin Kok is vooralsnog onvoldoende bewijs. Daarom is de dagvaarding tegen de 25-jarige verdachte uit Utrecht ingetrokken, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De man blijft nog wel verdachte in de moordzaak. Hij wordt door het OM verdacht van het medeplegen van de moord op Kok op de parkeerplaats van een seksclub in Laren in december 2016. De verdachte zit wel vast. Hij zit een straf uit voor een eerdere veroordeling voor wapenbezit. Het onderzoek tegen hem in de zaak Martin Kok gaat ook gewoon door. Het kan zijn dat hij in de toekomst alsnog moet voorkomen.

De aanleiding voor het schrappen van de zitting woensdag voor de verdachte is een herziening van de bewegingsanalyse van videobeelden van de moordpoging op Kok in Amsterdam. Een paar uur voor zijn dood werd er al een poging gedaan om de misdaadblogger en ex-crimineel om het leven te brengen. Toen hij een hotel aan de Prinses Irenestraat uitliep krijg hij door de verdachte een pistool op zijn achterhoofd gericht, maar het wapen weigerde.

De zitting tegen de andere verdachte, ook een 25-jarige man uit Utrecht, gaat wel door. Hij staat ook terecht voor het medeplegen van de moord op Martin Kok. Het gaat woensdag nog om een pro-formazitting, maar die zal wel plaatsvinden in de beveiligde rechtbank bij Schiphol.

