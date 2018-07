Bewoner geschrokken van woningoverval bejaarde mannen in Noord: 'Het is gewoon nu even heel moeilijk'

Twee hoogbejaarde mannen van 79 en 89 jaar zijn afgelopen zaterdag in hun woning aan de Schellingwouderdijk overvallen. De slachtoffers zouden volgens een omwonende tot bloedens toe zijn vastgebonden.

De dieven kwamen binnen via de regenpijp. 'Daarna zijn de daders de woonkamer binnengekomen en werden de twee mannen min of meer gegijzeld', zegt een buurtbewoonster.

De overvallers hebben vervolgens het huis leeggehaald. Er zijn onder andere pinpassen en sieraden gestolen. 'Vervolgens vroegen de daders aan de mannen hoe ze weer naar buiten konden komen en zijn zij via de voordeur gevlucht'.

Ramp

De bevriende buurtbewoner van de mannen noemt de woningoverval een ramp. 'Het is vreselijk, zeker op zo'n leeftijd. Dit wil je niet, gun je niemand.'

De slachtoffers zijn ook niet goed behandeld door de twee mannen. 'Een van hen lag op bed en de andere man probeerde zijn partner te beschermen. Vervolgens werden hun handen vastgebonden met de snoer van de telefoon en de benen vastgemaakt met een riem, zodat zij hun gang konden gaan.'

Moeilijk

Volgens de buurtbewoner hebben de mannen heel adequaat gereageerd. 'Ze zijn rustig gebleven en hebben meegewerkt. Gelukkig maar, want anders waren helemaal de rapen gaar geweest.'

Met de mannen naar omstandigheden goed. 'Gisteren waren ze rustig. De ene is wat emotioneel, maar de oudste is heel nuchter, maar moeilijk te peilen. Het is nu even heel erg moeilijk'.