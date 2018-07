Familie Peters ontvangt Yad Vashem voor redden Joodse onderduikers: 'Ik sta hier omdat zij er waren'

In het Joods Historisch Museum werd vanmiddag de Yad Vashem posthuum uitgereikt. De onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet om het leven van voornamelijk joodse medeburgers te redden.

De onderscheiding werd posthuum uitgereikt aan Johannes en Gerarda Peters uit het Limburgse Meerlo. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen zij Joodse onderduikers in huis. Een van deze onderduikers van Virrie Cohen, de moeder van Rob Oudkerk.

Zoon Piet Peters nam de onderscheiding vandaag in ontvangst. 'De moeder van Rob Oudkerk heeft zes weken bij ons ondergedoken gezeten, toen zat al een Joods echtpaar bij ons in huis', vertelt Piet Peters. 'Virrie Cohen kwam toen bij ons in huis als oppas'.

Haar familie Peters

De moeder van Rob Oudkerk zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet. 'Mijn moeder heeft hier in de crèche aan de Plantage Middenlaan vijfhonderd kinderen gered van de tocht naar de concentratiekampen door ze naar buiten te smokkelen in juten zakken en kartonnen dozen.'

Cohen had het volgens Oudkerk altijd over "haar familie Peters uit Meerlo". 'Als je ergens ondergedoken zit en je bent bang dat ze je komen halen en de familie Peters is zo heldhaftig om met gevaar voor eigen leven joodse mensen op te nemen en in huis te halen en te verbergen, dan sta ik hier omdat zij er waren.'