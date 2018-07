Beperkt plek voor kinderen op Amsterdamse intensive cares door personeelstekort

De kans bestaat dat kinderen die verzorgd moeten worden op een intensive care (IC), de komende maanden niet in Amsterdam terecht kunnen. Dat is het gevolg van de sluiting van de afdeling intensive care voor kinderen van het VUmc.

De afdeling kampt met een ernstig personeelstekort, andere ziekenhuizen moeten de kinderen gaan opvangen. Maar het is niet altijd zeker dat een kind dan bij het AMC terecht kan. 'Ook wij kampen met een tekort zoals men in het hele land kampt met een tekort aan IC-verpleegkundigen', aldus Job van Woensel, Hoofd IC Kinderen van het AMC. 'Wel kunnen we garanderen dat kinderen die het nodig hebben naar een intensive care kunnen. We hebben korte lijntjes met onze collega's in Leiden, Utrecht en Rotterdam. Desnoods rijden we naar Nijmegen of zelfs Groningen.'

Lees ook: Personeel AMC en VUmc op de barricade voor hoger loon en minder werkdruk

Kleine afdeling in VUmc

Het landelijk tekort treft nu het VUmc omdat het een realtief kleine afdeling is waardoor personeelsproblemen een grotere impact hebben. Ideaal zou zijn 25 verpleegkundigen, er werkten er de laatste weken 21, en nu waren er nog maar zeventien beschikbaar. Daardoor werd het VUmc gedwongen een opnamestop in te stellen, zegt Dick Markhorst, Hoofd IC Kinderen van het VUmc. 'We proberen al heel lang met weinig mensen veilige zorg te bieden.'

Lees ook: Tekort aan verpleegkundigen, opnamestop bij VUmc kinderen

Voor acute hulp kunnen ook kinderen nu nog bij het VUmc terecht, maar vanaf dinsdag is de Kinder-IC daar gesloten. 'Dit zal in principe tot en met september zo zijn. We kijken van week tot week en van dag tot dag of we dat kunnen bijstellen', zegt Markhorst verder over de opnamestop.

Lees ook: AMC schiet VUmc te hulp: 'Veiligheid van kinderen staat voorop'

Tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen

Twee jaar geleden al kwam er een rapport uit waarin werd gewaarschuwd voor het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Er is ook voldoende geld beschikbaar om die op te leiden, en het VUmc heeft zelf zo'n opleiding in huis. Toch lukte het dus niet om het tekort tegen te gaan. 'Het geld is er, maar er is niet genoeg animo', verklaart Anja Esmeijer, Hoofd Zorgeenheid IC Kinderen van het VUmc, het tekort.

Lees ook: Veel geboortes, te weinig personeel en geen extra grondgebied: bevallen van Amsterdammertje blijft lastig

Lange aanloop naar carrière

Markhorst ziet de lange aanloop naar een carrière op een Kinder-IC als mogelijke oorzaak voor het tekort. 'Ze moeten eerst naar het MBO of HBO-Verpleegkunde, dat duurt vier jaar. Dan moeten ze vervolgens anderhalf jaar kinderverpleegkunde doen en daarna nog eens een keer een specialistische opleiding Kinder-IC. Dat is een lange weg. En dan moet je echt bewust kiezen voor die lange weg om daarna een hartstikke mooi, maar zwaar vak uit te oefenen. En dat doet niet iedereen.'

Altijd haast

Gewoonweg een hoger salaris bieden is volgens Esmeijer niet de enige oplossing. 'Het allerbelangrijkste is dat mensen gewoon de tijd weer krijgen om hun vak goed uit te oefenen. Er is nu altijd haast, er is bijna geen tijd en alles moet snel afgerond worden. Mensen willen gewoon kunnen zorgen.' Den Haag moet dan ook snel met een oplossing komen, vindt Esmeijer. Zodat het zo snel mogelijk weer over het werk kan gaan op de Kinder-IC's.

Lees ook: Opnamestop op verpleegafdelingen in OLVG

'Als team maak je het kind beter. Gelukkig herstellen de meeste kinderen weer en dat is denk ik het belangrijkst. En uiteraard hebben we te maken met verdrietige omstandigheden. Maar daar ga je als team met elkaar ook goed mee om en je helpt elkaar, je ondersteunt elkaar en dat maakt het gewoon zo ontzettend mooi.'