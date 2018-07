Gesprek tussen Nuon en gedupeerde restauranteigenaar: 'Ben bezig met een advocaat'

Restauranteigenaar Serge Metz uit Noord heeft nog geen concrete oplossing voor de stadsverwarmingsbuizen van Nuon die voor zijn restaurant Dish aan de Kade liggen. Er is een gesprek geweest met Nuon, maar zij bieden Metz te weinig oplossingen, vindt de restauranteigenaar. Hij is nu naar eigen zeggen bezig met een advocaat.

Afgelopen weekend zocht AT5 Serge Metz op. Hij zit met zijn handen in het haar omdat er enorme buizen met hekken er omheen voor zijn zaak liggen. Het restaurant is nu slecht bereikbaar en loopt hierdoor gasten en dus omzet mis. Een grote domper dus voor Metz.

Hij wil dan ook financieel gecompenseerd worden door Nuon. Maar tijdens het gesprek dat hij maandagmiddag had met het bedrijf, krijgt hij daar geen informatie over. 'Nuon wimpelde dat steeds af met dat het bij een andere afdeling ligt en dat ze daar niks over konden zeggen. Inmiddels heb ik straks twee weken geen omzet, maar ik moet wel alle kosten betalen.'

Lees ook: Restaurant gedupeerd door stadsverwarming: 'Over een paar weekenden ga ik onderuit'

In een reactie laat Nuon weten dat het volgens hen een 'goed gesprek' was met een 'goede sfeer'. 'We willen de zichtbaarheid voor het restaurant verbeteren door borden te plaatsen of banners op te hangen. Ook de plek waar materiaal van ons ligt hebben we kleiner gemaakt.'

Volgens Metz worden er te weinig maatregelen genomen. 'Dan kun je leuke bordjes op gaan hangen, maar dan ga ik vervolgens alsnog failliet. We weten nu wel beter wat de gang van zaken is, maar voor onze situatie was het een zeer onbevredigend gesprek.'

De eigenaar van Dish aan de Kade is nu bezig om een advocaat in de arm te nemen, om zoals alsnog aanspraak te kunnen maken op financiële compensatie.