Wethouder Kukenheim dringt bij ministerie aan op oplossing personeelstekort ziekenhuizen

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) wil zich inzetten om het personeeltekort op jeugdafdelingen op de intensive cares in Amsterdamse ziekenhuizen tegen te gaan. Kukenheim heeft er bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op aangedrongen om tot een oplossing van het probleem te komen.

De wethouder reageert hiermee op het nieuws dat er mogelijk geen plek is voor kinderen op een intensive care in Amsterdam. Door personeelstekort is de kinder-IC in het VUmc tijdelijk gesloten, en ook in het AMC is er beperkt plek. Gevolg is dat kinderen soms door moeten naar ziekenhuizen in andere steden. Als reactie geeft de wethouder aan het belangrijk te vinden dat kinderen de juiste zorg en ondersteuning krijgen.

Kukenheim heeft ook contact opgenomen met de grootste zorgverzekeraar van de stad, Zilveren Kruis, om 'een vinger aan de pols te houden' en ook daar aan te dringen op een oplossing, zo laat ze aan AT5 weten.

Lees ook: Beperkt plek voor kinderen op Amsterdamse intensive cares door personeelstekort

In het coalitieakkoord is voor de komende vier jaar twee miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van personeelstekorten in de zorg. Door samen te werken met opleidingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hoopt de verantwoordelijke wethouder het personeelstekort op jeugdafdelingen van intensive cares terug te dringen.

Lees ook: AMC schiet VUmc te hulp: 'Veiligheid van kinderen staat voorop'

De wethouder laat wel weten dat het ministerie verantwoordelijk is en niet de gemeente. De inkoop van zorg valt onder de zorgverzekeringswet en dus ligt de inkoop van zorg weer bij de verzekeraars. Om die reden kunnen verbeteringen niet direct worden uitgevoerd binnen de gemeente.