Bewoners Banne en Tuindorp zijn gratis parkeerders spuugzat: 'Misschien worden er banden lek gestoken'

Sinds 1 juli is het betaald parkeren in Noord flink uitgebreid. Zo moet er nu betaald worden bij stations van de Noord/Zuidlijn en in buurten aan de IJ-oever. Daar vallen de NDSM-werf, Overhoeks, de Vogelbuurt, Disteldorp, Volewijck en Buikslotermeer onder. Opmerkelijk is dat er twee buurten ontbreken aan dat lijstje, namelijk Banne Buiksloot én Tuindorp Buiksloot.

In die wijken kan je namelijk nog steeds je auto gratis neerzetten. Het gevolg: een stormloop op de 'gratis' parkeerplekken. Vooral in de gebieden rondom de Waddenweg is het druk. Overal moet betaald worden, behalve op de Waddenweg zelf.

Bijna vechten om parkeerplek

Johan Elfrink woont in het Blauwe Zand, een van de wijken waar net geen betaald parkeren is ingevoerd. Hij ziet, sinds de invoering van de nieuwe zones, zowat iedere avond buren bijna vechten om een parkeerplek te bemachtigen. Volgens hem willen bewoners zelfs niet weg om even boodschappen te doen, uit angst dat hun parkeerplek verloren gaat en zij moeten gaan betalen om hun auto ergens kwijt te moeten.

Plek blokkeren met pionnen

Bewoners plaatsen nu zelf maar pionnen, stoelen of zelfs scooters in de parkeervakken om ze bezet te houden voor buurtbewoners. 'Deze paal staat hier voor een zwangere buurvrouw die elk moment kan bevallen. Die man moest van de week naar het ziekenhuis, moet zijn auto met twee kleine kinderen helemaal ophalen', zegt Johan. Hij is het onderhand meer dan zat. 'De mensen die hier wonen krijgen gewoon bekeuringen, terwijl dit een oud wrak is dat er al een hele week staat. Waar 'ie vandaan komt, Joost mag het weten.'

Evaluatiegebied

De situatie liep zo uit de hand dat de buren inmiddels een bijzonder verzoek hebben gedaan aan het stadsdeel: voer ook hier betaald parkeren in. Maar tot nu toe zonder resultaat. De gemeente vind het namelijk een 'evaluatiegebied'. 'Op basis van onderzoeken en alle gesprekken die we de afgelopen 1,5 jaar hebben gevoerd met bewoners, heeft dit niet geleid tot de noodzakelijke invoering van betaald parkeren per 1 juli 2018. De omgeving Waddenweg is wel aangemerkt als aandachtsgebied. Dat betekent dat de gemeente dit gebied blijft monitoren. Mocht in de toekomst blijken dat de parkeerdruk daar toeneemt, dan volgen passende maatregelen', stelt stadsdeel Noord.

Johan wil hier niet op wachten. 'Misschien worden er wel banden lek gestoken of auto's beschadigd op een gegeven moment.'