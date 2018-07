Artsen van MC Slotervaart vrezen faillissement

De medische staf van het MC Slotervaart vreest dat de aanpak van de directie van het ziekenhuis tot een faillissement zal leiden. Dit staat in een brandbrief die de artsen twee maanden geleden aan de Raad van Bestuur schreven.

De vertrouwelijk brandbrief, onder meer in handen van Het Parool, werd begin mei verstuurd. Het Bestuur Medische Staf (BMS) geeft in de brief aan geen vertrouwen te hebben in manier waarop de Raad van Bestuur (RvB) de huidige situatie managet. 'Wij maken ons ernstig zorgen en denken dat de huidige aanpak van de RvB zal leiden tot een faillissement van ons ziekenhuis.'

Ook laat het BMS in de brief weten het vertrouwen in de intenties van de aandeelhouders voor het ziekenhuis verloren te hebben. Het BMS vindt verder dat de RvB leiderschap moet tonen en moet laten zien dat het grip op de situatie heeft.

De medische staf spreekt van een crisis. De staf heeft gesprekken gesprekken gehad met het bestuur van het ziekenhuis. Het BMS spreekt van een crisis. 'De eerste gesprekken hebben pas eind april plaatsgevonden en bleken voornamelijk te focussen op de salarissen van de individuele stafleden van de vakgroep en declaraties voor functiegebonden kosten. Er werd zeer weinig tijd besteed aan het in de ogen van het BMS belangrijkste thema, namelijk hoe de noodzakelijke productietoename om de huidige crisis te boven te komen, gerealiseerd kan worden.'

Eerder vandaag werd bekend dat het ziekenhuis in financiële problemen verkeert, iets wat aandeelhouder in het ziekenhuis, Loek Winter, weer ontkende.