Singelgrachtgarage komt er toch: 'Negen jaar geprotesteerd'

Over de komst van de Singelgrachtgarage werd jarenlang gesteggeld, maar de parkeergarage in West lijkt er nu toch echt te komen. Vanavond wordt de buurt geïnformeerd over de plannen.

Over twee jaar start de bouw van de garage bij het Frederik Hendrikplantsoen. Tegenstanders zijn bang dat daarmee 80 miljoen euro wordt weggegooid, schrijft De Telegraaf. Volgens hen is de noodzaak voor de garage achterhaald en zal er weinig gebruik van worden gemaakt. Bovendien blijven sommige buurtbewoners bang dat hun woningen zullen verzakken door een jarenlange bouwput.

Negen jaar geprotesteerd

Toch is er weinig meer aan te doen. Het enige wat de komst van de ondergrondse garage nog kan vertragen is een procedure bij de Raad van State. Over acht weken zal de hoogste bestuursrechter daar uitspraak in doen, verwacht Paula Leideritz van het actiecomité Vrienden van de Singelgracht. 'We hebben negen jaar geprotesteerd. Er moet veel gebeuren wil de bouw niet doorgaan', beseft ze.

Maar er zijn ook overwinningen: het actiecomité wist de bomenkap tegen te houden. Ook is er een schadeprotocol geregeld voor mogelijke gedupeerden. Bovendien heeft Leideritz ook nog wel een 'klein beetje hoop' dat de nieuwe coalitie de plannen tegen kan houden. 'In het coalitieakkoord staat dat nieuwe parkeergarages buiten de A10 moeten blijven.'