Ook Nigel de Jong (33) gaat cashen in Qatar

Middenvelder Nigel de Jong zet zijn voetbalcarrière voort bij de club Al-Ahli in het Qatarese Doha. Daarmee treedt de 33-jarige Amsterdammer in de voetsporen van Wesley Sneijder, die sinds begin dit jaar in de Stars League uitkomt.

Dat meldt de Qatarese club op Twitter. Het afgelopen half jaar kwam de oud-Ajacied uit voor de Duitse club 1. FSV Mainz 05. Hij speelde elf wedstrijden en leverde daarmee een aandeel in het behoeden van de club voor degradatie uit de Duitse topcompetitie.

Lees ook: Wesley Sneijder gaat in de zandbak spelen

Toen De Jong onlangs te horen kreeg dat zijn aflopende contract niet werd verlengd, ging de 81-voudig international op zoek naar een andere club. Die heeft hij gevonden in het emiraat, waar hij een contract voor een jaar tekende.

In Qatar speelt hij onder andere tegen zijn oud-ploeggenoot Sneijder, die voor Al Gharafa uitkomt. Behalve bij Ajax speelden de twee ook samen bij de Turkse club Galatasaray en in het Nederlands elftal. De Jong speelde drie jaar geleden zijn laatste wedstrijd voor Oranje. Wat hij in Qatar gaat verdienen, is niet bekend.