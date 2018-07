Afgewezen sollicitant: 'Keuze voor burgemeester moet transparanter'

De keuze voor een nieuwe burgemeester moet veel transparanter, stelt Bob van Buren. De kroegbaas, tevens een vriend van Eberhard van der Laan, solliciteerde naar het burgemeestersambt en zag hoe de positie uiteindelijk werd gegeven aan de al lang verwachte kandidaat: Femke Halsema.

Van Buren moest maandenlang wachten op de uitslag van de procedure, die volgens hem werd 'omgeven met geheimzinnigheid'. Na twee sollicitatierondes mocht Halsema, die van begin af aan al genoemd werd als de meest voor de hand liggende kandidaat, zich burgemeester noemen. 'Waarom wordt er zo'n omweg gemaakt?', vraagt Van Buren zich af in de Volkskrant.

Met naam en toenaam

Volgens de eigenaar van café Kapitein Zeppos is de procedure niet alleen omslachtiger, maar kan het bovendien allemaal een stuk democratischer. Ook als de burgemeester niet direct gekozen wordt, zouden er oplossingen zijn om de stadsbevolking meer bij het kiezen van een burgemeester te betrekken. Vooral transparantie is daarbij belangrijk, bepleit Van Buren.

'Men solliciteert in het openbaar bij de gemeenteraad, deze raad stelt een commissie samen die alle sollicitanten bespreekt en uitnodigt voor een gesprek', stelt hij voor. 'Alles met naam en toenaam in de media.' Daarvoor moet wel de gemeentewet aangepast worden. 'Dat veroorzaakt veel gekissebis in het parlement. Maar nietsdoen is makkelijker.'

'Mooiste ambt'

Ondanks zijn kritiek, heeft Van Buren toch nog warme woorden voor de opvolger van zijn overleden vriend en burgemeester. 'Ik wens Femke Halsema oprecht veel succes in dit, zoals Eberhard altijd aangaf, mooiste ambt in de mooiste stad van de wereld.'

