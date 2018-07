Grootste jacht van Nederland tijdelijk op werf van Damen Shipyards

De afstand van Makkum naar Harlingen is hemelsbreed slechts een kleine twintig kilometer, toch vaart het superjacht 'Project 007' via Amsterdam van de ene naar de andere Friese kustplaats. Die omweg is noodzakelijk omdat de sluizen van de Afsluitdijk te smal zijn voor het gevaarte, dat de boeken ingaat als het grootste jacht dat ooit in Nederland is gebouwd.

De Leeuwarder Courant schrijft dat het door Koninklijke De Vries en Royal van Lent (Feadship) gebouwde megajacht sinds zaterdag bij de Amsterdamse werf van Damen Shipyards ligt. Nadat daar enkele aanpassingen zijn verricht, vaart het schip voor enkele proefvaarten door naar de Noordzee. Het is de bedoeling dat het schip 6 augustus in Harlingen arriveert, waar in de haven de puntjes op de i worden gezet.

'Project 007', met de vermoedelijke naam Anna, behoort niet tot de grootste jachten ter wereld, maar is met een lengte van 110 meter en een breedte van 17 meter wel het grootste jacht dat ooit in Nederland werd gebouwd en een absolute blikvanger. Om het bezoek aan Amsterdam niet ongemerkt voorbij te laten gaan, verzorgde het havenbedrijf een watersaluut.

Get a closer look at @Feadship’s new 110m flagship superyacht Anna in our new photo gallery online now:https://t.co/xACrSTUQYz pic.twitter.com/ELQX7G1sN4 — SuperYacht Times (@sytreports) July 9, 2018

Omweg via Amsterdam

Die afmetingen zorgen er wel voor dat het jacht de sluizen bij Kornwerderzand niet kan passeren, waardoor de flinke omweg via Amsterdam noodzakelijk is. Dat geldt overigens voor alle (te) grote jachten die in Makkum worden gebouwd.

Toch is ook bij de omweg via het IJsselmeer en het IJ de nodige precisie geboden. Zo kwam er zaterdag het nodige pas- en meetwerk aan te pas om het schip schadevrij voorbij de Schellingwouderbrug - ten oosten van de Oranjesluizen - te krijgen. Wie het jacht heeft laten bouwen, wil Koninklijke De Vries niet kwijt, maar volgens de website Superyachttimes.com wordt het miljoenenjacht later dit jaar aan de eigenaar overhandigd.

Overbodig

Feadship hoopt dat de sluizen bij Kornwerderzand worden verbreed, zodat de omweg via de hoofdstad in de toekomstig overbodig wordt. Hoewel minister van infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen liet weten dat die kans niet groot is, blijft de jachtenbouwer hoopvol.

'Vrachtwagens rijden ook niet door straatjes die in 1933 voor het laatst zijn aangepakt', zegt Sybrand de Vries van Koninklijke De Vries tegen de krant. 'We geven de strijd niet op', besluit hij.