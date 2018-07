'Eerder opschalen' had chaos door storing Schiphol kunnen voorkomen

Bij de storing op Schiphol eind april had eerder opgeschaald moeten worden, zoals dat ook gebruikelijk is bij grote rampen of branden. Bovendien hadden de verantwoordelijke partijen beter moeten communiceren.

Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit een rapport van het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement over het incident op 29 april. incheck-systemen en vluchten vielen destijds uit door een stroomstoring.

Om de drukte op de luchthaven te kunnen beheersen, werden toegangswegen naar Schiphol afgesloten. Daarnaast reden er geen treinen meer. Al snel ontstond er een flinke chaos. Zo stapten sommige mensen al op de snelweg uit met hun koffers. Bovendien moesten duizenden reizigers urenlang in de hal wachten tot ze konden inchecken.

Volgens het instituut hadden de betrokken partijen beter moeten stilstaan bij de impact van het besluit om de wegen te sluiten. Ook zou het beter zijn geweest als de gemeente Haarlemmermeer en de marechaussee meer informatie hadden gedeeld.

TNO

Ook de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) doet momenteel nog onderzoek naar het ontstaan van de storing, in opdracht van Schiphol. Aan het einde van de zomer moet het rapport klaar zijn. In een tussentijdse evaluatie schreef de onderzoeksorganisatie al dat de storing het gevolg was van een 'opeenvolging van gebeurtenissen'.