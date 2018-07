Madame Tussauds onthult eerste wassen beeld van dragqueen

Een primeur voor Madame Tussauds: het wassenbeeldenmuseum op de Dam neemt vanaf morgen namelijk een dragqueen in de collectie op. De eer valt te beurt aan de 57-jarige Amerikaan RuPaul, die zich in de jaren negentig ontpopte tot het eerste drag-supermodel.

De onthulling van het beeld van RuPaul wordt ingeleid door een optreden van drie bekende dragqueens, onder wie de Amsterdamse Lady Galore. Zij houden een zogeheten lip sync, een veredelde playbackshow waarvoor de stem van RuPaul wordt gebruikt.

Hoewel de onthulling van het beeld van RuPaul een primeur voor de Amsterdamse Madame Tussauds betekent, staan er bij andere vestigingen van het wassenbeeldenmuseum al langer beelden van dragqueens. Zo nam Madame Tussauds in Sydney in maart 2016 een wassen beeld van RuPaul in de collectie op. Ook in Madame Tussauds Hollywood staat al jaren een beeld van de lange dragqueen.

Televisiestudio

Voor het beeld van RuPaul heeft het wassenbeeldenmuseum een plek in de onlangs opgeleverde televisiestudio gereserveerd. RuPaul presenteerde van 1996 tot 1998 de RuPaul Show, die werd uitgezonden door de Amerikaanse kabelzender VH1 en de geschiedenis inging als een van de eerste Amerikaanse programma's met een uit de kast gekomen homoseksuele presentator. Sinds 2009 presenteert de Amerikaan het populaire programma Rupaul's Drag Race, een talentenjacht voor dragqueens.

Lees ook: Humberto Tan onthult wassenbeeld in Madame Tussauds

RuPaul wordt in de nieuwe televisiestudio vergezeld door onder andere Humberto Tan, die begin vorige maand zijn laatste aflevering van RTL Late Night presenteerde en zijn eigen beeld onthulde. Behalve het bekijken van beelden van presentatoren kunnen bezoekers van het wassenbeeldenmuseum in de televisiestudio hun presentatietalent ontdekken door de autocue voor te lezen en interviewvragen te beantwoorden.