The Black Eyed Peas geven voor eerst in bijna tien jaar weer concert

Dinsdag 13 november is gonna be a good night. Als je van The Black Eyed Peas houdt ten minste. En een kaartje kan bemachtigen. Want dan treedt de Amerikaanse popformatie op in Afas Live.

Het is voor het eerst in bijna tien jaar dat will.i.am, Apl.de.Ap en Taboo weer als groep een show geven in Nederland. Zangeres Fergie is er dit keer niet bij, want zij vertrok vorig jaar uit The Black Eyed Peas.

Vanaf aanstaande donderdag zijn er kaarten te koop voor de groep die bekend is van hits als Where is the love?, Shut up en Hey mama. Begin dit jaar brachten de heren van The Black Eyed Peas het nummer Street Livin’ uit.